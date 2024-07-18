Bursa'da orman yangını çıktı, havadan ve karadan müdahaleler başladı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Bursa'da orman yangını çıktı, havadan ve karadan müdahaleler başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın, Orhaneli ilçesi kırsal Çivili Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye havadan yangın söndürme helikopteri karadan ise Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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