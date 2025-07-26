Bursa'da orman yangını: Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Bursa’nın Harmancık-Orhaneli mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, öğle saatlerinde Harmancık ile Orhaneli ilçeleri arasındaki ormanlık bölgede başladı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangına müdahale ediliyor.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çabası sürerken, bölgedeki çalışmalar titizlikle devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.