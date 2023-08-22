Bursa'da orman yangını

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bursa'da orman yangını
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yenişehir’in Terziler ve Dereyörük mahalleleri arasındaki Kuzguncuk mevkiinde ormandan yükselen dumanları gören vatandaşlar, 177’ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Havadan da helikopterin müdahale ettiği yangın, kısmen kontrol altına alındı.

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