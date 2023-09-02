Bursa'da orman yangını

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerliyor. Ekipler alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bursa'da orman yangını
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Bursa’da ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerliyor. Ekipler alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Mudanya’nın Göynüklü ile Altıntaş mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen alevlere müdahale etmek için bütün ekipler seferber oldu. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bölgeye havadan da helikopter destek verdi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Yükselen dumanlar, şehrin birçok noktasından da görüldü.