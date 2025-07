Bursa'da ormanlara giriş yasaklandı

Bursa Valiliği, 8 Temmuz-15 Ekim tarihleri arasında il sınırları içerisindeki ormanlara girişin yasaklandığını açıkladı.

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bursa sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 8 Temmuz–15 Ekim 2025 tarihleri arasında yasaklanmıştır. Bursa’daki piknik, mesire yerleri ve orman parkları işletmecileri taahhütname ve sözleşme hükümlerine istinaden faaliyetlerine devam etmekle birlikte, bu alanlarda gelişigüzel ateş yaktırmayacak, yangınla ilgili her türlü tedbiri alarak ilgili Orman İşletme Müdürlüğüne bilgi vereceklerdir. Orman kenarından veya içinden geçen yollarda ve orman kenarında mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak ile anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır" denildi.

Açıklamada Bursa İli Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonunun Bursa Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında 2 Mayıs’ta Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde kamu ve kuruluşların yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda ise şu kararların alındığı belirtildi:

"6831 sayılı Orman Kanunu’nun 76. maddesi 4. fıkrasına göre ormanlara 4 kilometre mesafede ve bu kanunun 31. ve 32. maddeleri kapsamına giren mahallelerin hudutları içerisinde anız ve benzeri bitki örtüsü yakmak yasaktır. Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Orman yangın ilk müdahale ekipleri, 01 Haziran- 31 Ekim 2025 tarihleri arasında, Orman Bölge Müdürlüğünce önceden planlanmış sabit ve geçici noktalara konuşlandırılacaktır. Orman içerisinde ateşli ve ateşsiz her türlü piknik yapmak kesinlikle yasaktır. Ancak resmi tescilli orman parkları, piknik-mesire alanları ve gerçek-tüzel kişi işletmelerindeki kır lokantalarında izin sahipleri, orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirleri içeren bir eylem planı hazırlayarak orman idaresine bildireceklerdir. Orman yangınları ile ilgili beyan ettikleri tüm tedbirleri alan gerçek ve tüzel kişilik işletmelerine saat 19.00’a kadar ateşli ve ateşsiz piknik etkinlikleri yapma izin verilecektir. Ancak bu alanlarda havai fişek gibi yangın çıkarabilecek yanıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Özel olarak piknik yapmak için ayrılmış yerlerde, orman yangınlarına duyarlı olunması ve yakılan piknik ateşlerinin söndürülmesi hususunda da gezici ekipler ve muhtelif yayın organları ile vatandaşların uyarılmaları sağlanacaktır. Orman içi yollarda ve yaylalarda şenlik, kır düğünü, kurultay, büyük toplantı, ATV, bisiklet, motosiklet gibi vasıtalarla etkinlik yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, bu etkinliklere katılacak kişilerin ve görevlilerin bilgilerini, etkinliğin yapılacağı alan veya güzergâhın başlangıç ve sonunu belirten bilgilerle birlikte, yapacakları etkinlik için aldıkları orman yangını tedbirlerini de kapsayan izin talebini, valilik makamından uygun görüş aldıktan sonra, güvenlik güçleri ve orman işletme müdürlüklerine başvurmaları halinde, ancak yapabileceklerdir. Harici durumda bu etkinliklere orman bölge müdürlüğü ekipleri ve genel kolluk güçlerince izin verilmeyecektir."

Uludağ Alan Başkanlığı sorumluluğundaki bölge içinde yapılacak her türlü sportif ve kültürel etkinlikler ile inşa ve fiziki müdahale gerektiren uygulamaların Uludağ Alan Başkanlığının izni, bilgisi ve koordinasyonunda yapılacağı açıklanırken, alınan kararlardan bazıları da şu şekilde sıralandı:

"Milli Park sahası içinde yapılacak etkinliklerde ise her türlü yangın tedbirinin alınmasından, Doğa Koruma ve Milli Parklar II. Bölge Müdürlüğü sorumlu olacaktır. Her iki kurumun sorumluluk alanındaki bütün yolların dozer/greyder ile bakımı, ilgililerince yapılacak/yaptırılacak, her iki kurumun sorumluluk alanındaki bütün yollar, bir orman yangını veya kapalı alan yangınına müdahale için devamlı suretle açık tutulacaktır. Ayrıca ne tür etkinlik yapılırsa yapılsın bu alanlarda havai fişek gibi yanıcı ve parlayıcı yangın çıkarabilecek maddelerin kullanılmasına Alan Başkanlığı ile Milli Parkların ilgili birimlerince asla izin verilmeyecektir. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri orman içi ve bitişiğinde bulunan vahşi depolama şeklinde kullanılan çöplüklerin etrafında, yeteri genişlikte mineral (çıplak) toprağı açığa çıkartacak şekilde fiziki koruma bandı oluşturacaklardır. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Müdürlükleri, orman yolları ile yangın emniyet yol ve şeritlerinin bakım ve onarımlarını en seri şekilde yapacaklardır. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ve Türkiye Elektik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Müdürlükleri, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 17. maddesi gereğince kullanım izni aldıkları enerji nakil hatlarının geçtiği ormanlık alanlarda, iletim hatlarının altındaki her türlü yanıcı maddelerin uzaklaştırılması ile hatların bakım, onarım ve yenilenmesi hususunda azami dikkat gösterecek ve hatlardan çıkabilecek orman yangınlarına karşı her türlü önlemi alacaklardır. Orman yangınları açısından riskli ve aşırı rüzgârlı günlerde ve devam eden bir yangında, ilgili Orman İşletme Müdürlüğünün talebi üzerine, zaman zaman enerji nakil hatlarında akım kesintisi yapılacaktır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kendi personellerine orman yangınları konusunda eğitim aldıracak, arıcıların ‘bal sağım zamanı’ kontrollerini yapacak, tütsü ve alternatif yöntemler konusunda arıcıları uyaracak ve çiftçilere de anız yakılmaması konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapacaktır. İlgili kurumlar ayrıca 15 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında 1’er adet dozer ve treyleri talep halinde en geç 1 saat içinde yangına hareket edecek şekilde hazır (nöbette) tutacaklardır. Büyük orman yangınlarında, yangın amirinin gözetiminde, AFAD İl Müdürlüğü tarafından yangına yakın bir noktada, yangında kullanılmak üzere gelen/getirilen araç, gereç, iş makinesi, personel ve personel taşıma araçlarının temerküz edileceği bir ikmal merkezi oluşturulacaktır. Orman yangınlarında görev alacaklarla ilgili iş bu 23 madde, Bursa ili dahilindeki kaymakamlıklar ile Orman İşletme Müdürlükleri ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlara gereği için gönderilmek üzere imza altına alınmıştır."