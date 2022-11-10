Bursa'da ormanlık alanda korkutan yangın

Bursa’da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Ahmetköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Köylüler durumu hemen itfaiye ekipleri bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerine köylüler de yardım ederken yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.