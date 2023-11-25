Bursa'da ortaya çıkan gökkuşağı mest etti

Bursa semalarında oluşan gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu. Rengarenk gökyüzü izlenmesi doyulmaz anlar ortaya çıkardı.

Bursa'da ortaya çıkan gökkuşağı mest etti
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa semalarında oluşan gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu. Rengarenk gökyüzü izlenmesi doyulmaz anlar ortaya çıkardı.

Bursa’da gün boyu etkili olan yağış sonrası Bursa’nın çeşitli bölgelerinden görülen gökkuşağı, ilgi odağı oldu. Günbatımına yakın ortaya çıkan gökkuşağı, binlerce kişi tarafından sosyal medya hesabında da paylaşım rekoru kırdı. Gökyüzünde oluşan renk cümbüşü, deniz ve dağ manzarasıyla vatandaşların ilgi odağı oldu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman