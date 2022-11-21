Bursa'da otomobil alev alev yandı, alevler ağaca ve otluk alana sıçradı

Bursa’da seyir halindeki bir otomobil alev alev yanarken alevler ağaca ve otluk alana sıçradı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede otomobili sararken alevler ağaca ve otluk alana sıçradı. Diğer sürücüler ise alevleri teğet geçerken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobili, ağacı ve otluk alanı söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.