Bursa'da otomobil alevlere teslim oldu

Bursa'da seyir halindeki otomobilinden çıkan dumanları gören sürücü aracını sağa çekti. Otomobil, bir süre sonra alev topuna döndü. O anlar amatör kameralara yansıdı.

Bursa'da otomobil alevlere teslim oldu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Bursa’da seyir halindeki otomobilinden çıkan dumanları gören sürücü aracını sağa çekti. Otomobil, bir süre sonra alev topuna döndü. O anlar amatör kameralara yansıdı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün idaresindeki otomobil bir anda duman atmaya başladı. Dumanları gören sürücü, aracını sağa çekerek kontak kapattı. Dumanlar bir süre sonra yerini alevlere bıraktı. Çevredekiler durumu 112 Acil Servisi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ile yangını söndürdü. Yangında, can kaybı yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman