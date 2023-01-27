Bursa'da otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü

Bursa’da kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere ok gibi saplanırken feci kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir yolu Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Burak Ekerer idaresindeki 35 AIS 828 plakalı otomobil, Bursa Şehir Hastanesi yol ayırımında kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere ok gibi saplandı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken kazayı görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ekerer’e yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekerer’in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.