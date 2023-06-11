Bursa'da otomobil ile motosikletin kazası kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi’nde meydana geldi. Bilal K. (17) yönetimindeki 16 BCE 906 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen sürücü Çağlar V. (24) idaresindeki 16 KHU 26 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle otomobil, motosiklet sürücüsünün üzerinden geçti. Kaza sonucu sürücü ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.