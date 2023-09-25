Bursa'da otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsü 5 saat sonra yakalandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsü 5 saat sonra yakalandı.
Kaza, Mahmudiye Mahallesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde seyir halinde Hakan K. (32) yönetimindeki 16 KHK 01 plakalı otomobil, yola bisikletiyle çıkan Suriye uyruklu Gannam Almuhammed’e (21) çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.