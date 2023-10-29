Bursa'da otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı

Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen genç kız, otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrularak ağır yaralandı.

Bursa'da otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’da yolun karşısına geçmek isteyen genç kız, otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrularak ağır yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ali Ferruh Yücel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 18 yaşındaki Ecrin Kayalar, S.C. İdaresindeki 16 SGE 96 plakalı aracın kendisine çarpmasıyla metrelerce savruldu. Çevredekiler ağır yaralanan kızın yardımına koşarken, durum 112 ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Ecrin Kayalar’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.