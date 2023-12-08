Bursa'da özel öğrencilerle engelsiz buluşma

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mehmet Torun Aziz Torun Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören özel öğrencilerle bir araya geldi. Okulun dokuma, el sanatları ve seramik atölyelerini gezen Başkan Aktaş, üretimde yeteneklerini gösteren özel öğrencilerle sohbet etti.

Yoğun temposuna rağmen, fırsat buldukça eğitim kurumlarını ziyaret edip, gençlerle tecrübelerini paylaşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde bu kez Mehmet Torun Aziz Torun Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören özel öğrencilerle buluştu. İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer ve Okul Müdürü Mesut Güzel ile birlikte dokuma, el sanatları ve seramik atölyelerinde çalışan özel öğrencileri ziyaret eden Başkan Aktaş, öğrencilerle sohbet edip, onlara başarılar diledi.

Okulun konferans salonunda öğrencilere seslenen Başkan Aktaş, bir ülkenin gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden bir tanesinin de engellilerine, yaşlılarına, ihtiyaç sahiplerine, mazlumlara ne kadar sahip çıktığıyla ilgili olduğunu söyledi. Türkiye’de son yıllarda bu konuda önemli bir mesafe alındığının altını çizen Başkan Aktaş, “Özellikle annelerinizin çok daha büyük fedakarlıklar yaptığını biliyoruz. Annelerinizi çok sevin. Onlara sahip çıkın. Onlar sizi ilgileriyle, alakalarıyla bazen gözyaşlarıyla bazen de o sıcacık yürekleriyle hayata hazırlıyorlar. Bu güzel okulda sizin meslek sahibi olmanız, hayata hazırlanmanız, engelleri daha kolay aşmanız noktasında eğitimler veriliyor. İnşallah daha nice yıllar bu kurum hizmet eder. Çocuklarımızın hayatına dokunur. Onları hayatı hazırlar. Çocuklar, hayatta hiçbir şey imkansız değil. Kendinize güvenin, ‘ben yaparım’ diye kendinize inanın. Ama emek edin. Gayretinizi ortaya koyun. İnşallah sizler de bir gün çok iyi yerlere geleceksiniz. Ben buna yürekten inanıyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu da “Bakarken gözlerinizde heyecan olduğunda insanın engeli olmaz. Severken insanın engeli olmaz. Merhamet gösterirken insanın engeli olmaz. Dolayısıyla böyle bir dünyayı burada biraz daha iyi, biraz daha net gördük. Tabii ki bu okulda yaklaşık 250 öğrencimiz, il düzeyinde de yaklaşık 2500 bu şekilde üzerine titremek durumunda olduğumuz, ehemmiyet göstermek zorunda olduğumuz gençlerimiz, çocuklarımız var. Onlar bizim için önemli, değerli. Bu şekilde ilimizde 25 tane okulumuz var ve bunları geliştirmek için canla başla mücadele ediyoruz” diye konuştu.

Okul Müdürü Mesut Güzel de özel çocukları hayata hazırlamak, onların kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi kendine yetebilen bir birey olarak yetişmelerine katkı sağlamak için var güçleriyle çalıştıklarının altını çizdi.