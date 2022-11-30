Bursa'da park halindeki araca çarptı, arkasına bile bakmadan kaçtı

Bursa’da park halindeki otomobile çarpan sürücü durarak çarptığı otomobilin sahibini bulmak yerine arkasına bakmadan kaçtı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi sürdüğü araç ile park halindeki bir otomobile çarptı. Çarptığı aracın sahibini bulmak yerine arkasına bakmadan kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.