Bursa'da park kavgasında bıçaklar konuştu, baba-oğul yaralandı

Bursa’da park kavgası nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma yerini bıçaklı kavgaya bıraktı. Araç sahibi baba-oğul dükkan sahipleri tarafından darp edilip, bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesinde yaşandı. Dükkanların bulunduğu sıraya mal indirmek için gelen Ahmet Murat ile oğlu Avis Murat ticari aracıyla yanaştı. Bu esnada dışarı çıkan dükkan sahipleri aracın park kendi işyerleri önüne çekilmesini istedi. Ahmet Murat ise kısa süre sonra çıkacağını belirtmesi üzerine işyeri sahipleriyle sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle yanlarındaki bıçaklara sarılan 4 saldırgan baba ve yanındaki oğlunu bıçakla yaraladı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahalede bulundu. Ambulans ile hastaneye kaldırılan baba ve oğulun durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis 4 şüphelinin ifadesini almak üzere gözaltına aldı.