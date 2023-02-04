Bursa'da parktaki kedi kulübelerini yakıp, çöp kutularına zarar verdiler

Bursa’da parktaki oyun aletlerine, çöp kutularına bir çok kez zarar veren yabancı uyruklu çocuklar, bu kez de parktaki kedi kulübelerini ateşe verdiler. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Namazgah Mahallesi Namazgah Parkı’nda yaşandı. Daha önce bir çok kez, parktaki oyun ve spor aletlerine zarar veren yabancı uyruklu çocuklar, bu kez daha da ileri gidip, parkta vatandaşlar tarafından bırakılan kedi kulübelerini ateşe verdiler.

Kalabalık halde gezen ve başka mahalleden Namazgah Parkı’na geldikleri öğrenilen yaşı 14-18 yaşları arasında değişen çocuklardan mahalle halkı da bıkmış durumda.

Mahalle halkı, bu çocukların son günlerde parka dadandığını belirterek, “Yaz boyunca bu çocuklar nedeniyle parkta rahat edemedik. Sürekli sorun çıkarıyorlar. Parktaki oyun aletleri, spor aletleri ile bank ve çöp kutularına zarar veriyorlar. Son olarak da gece gelip kedi kulübelerini parçalayıp ateşe verdiler” diye konuştular.

Bir mahalle sakini ise, çocukları daha önce bir çok kez uyardıklarını belirterek, “ Gördüğümüz zaman uyarıyoruz ama çok kalabalık gezdikleri için bizi dinlemeyip, üzerimize yürüyorlar. Korkuyoruz. Çocuklarımızı parka yalnız salamıyoruz” diye dert yandı.

Belediye, polis harekete geçsin

Mahalle sakinleri, belediye ve polis ekiplerinin bu duruma artık ‘dur’ demesi gerektiğini ifade ederek, “Gereken yapılsın. Çocuklarımızın parka rahatça gidip, sorunsuz vakit geçirmesini istiyoruz. Polis ekiplerinin de gereğini yapmasını istiyoruz” diyerek yetkililerden yardım istediler.

Öte yandan çocukların kedi kulübesini yerden yere vurup, çöp kutularına zarar verdikleri anlar da parktaki güvenlik kameralarına yansıdı.