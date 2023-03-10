Bursa'da pazar arabası hırsızları güvenlik kameralarından kaçamadı

Bursa'da pazar arabası çalan 2 şüpheli, güvenlik kameralarından kaçamadı.

Bursa'da pazar arabası hırsızları güvenlik kameralarından kaçamadı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’da pazar arabası çalan 2 şüpheli, güvenlik kameralarından kaçamadı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki şüpheli 4 katlı bir binanın kapısını açarak içeri girdi. Çalacak bir şey bulamayan şüpheli, merdiven altında bulunan 2 pazar arabasını çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.