Bursa'da pazar arabası hırsızları güvenlik kameralarından kaçamadı

Bursa’da pazar arabası çalan 2 şüpheli, güvenlik kameralarından kaçamadı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki şüpheli 4 katlı bir binanın kapısını açarak içeri girdi. Çalacak bir şey bulamayan şüpheli, merdiven altında bulunan 2 pazar arabasını çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.