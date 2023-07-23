Bursa'da peş peşe iki kaza: 8 yaralı

Bursa’da meydana gelen iki ayrı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Gemlik girişinde meydana geldi. Oğuz Borucu (33) idaresindeki 16 BAG 852 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Savrulan otomobil Neşe Kozan ile seyreden Ayhan Kozan idaresindeki traktörün ilaç tankerine vurarak durabildi. Kaza sonucu traktörde bulunan 39 yaşındaki kadın yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Neşe Kozan’ı Gemlik Devlet Hastanesine sevk etti. Yapılan kontrollerde, otomobil sürücüsünün 1.35 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Otomobil sürücüsü, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alındı. Kaza ile alakalı tahkikat başlatıldı.

Kontrolden çıkan hafif ticari takla attı

Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Çağlayan mevkiinde ilerleyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif ticari araçta bulunan 7 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar bölgedeki en yakın hastanede tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.