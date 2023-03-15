Bursa'da pişkin hırsız güvenlik kameralardan kaçamadı

Bursa’da bir binaya girerek bisiklet çalan şüpheli, tekrar geri dönüp gözüne kestirdiği mutfak tüpünü de çalarak kayıplara karıştı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs binaya girerek bisiklet çaldı. Geldiği bisiklet ile bölgeden uzaklaşmaya çalışan şüphelinin aklı tüpte kalınca bisikleti bulduğu ilk yere saklayarak geri döndü. Gözüne kestirdiği tüpü de çalan şüphelinin o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.