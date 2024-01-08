Bursa'da polisin durdurduğu otomobilden 60 gram uyuşturucu çıktı

Bursa'da polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu otomobilden 60 gram uyuşturucu ve 1 kutu tabanca mermisi ele geçirildi.

Bursa'da polisin durdurduğu otomobilden 60 gram uyuşturucu çıktı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bursa’da polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu otomobilden 60 gram uyuşturucu ve 1 kutu tabanca mermisi ele geçirildi.

Dün gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi’nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobilin torpido bölümünde 1 kutu tabanca mermisi bulan ekipler, araçta yolcu konumunda bulunan N.T.’nin (25) üzerinde 60 gram uyuşturucu buldu. N.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.