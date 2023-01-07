Bursa'da polisten kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine tütün kaçakçılığının önlenmesi ve suça karışan kişinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Polis ekiplerince adım adım takip edilen B.D.’nin (50) tütün sakladığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile B.D.’nin kiraladığı depoya operasyon yapan Orhangazi polisi, 1 adet büyük sigara doldurma makinesi, 1 adet küçük sigara doldurma makinesi, 19 adet ağzı açılmış 1 kilogramlık kıyılmış tütün, 50 adet 200’lük doldurulmuş makaron kutu, 622 adet 200’lük boş makaron kutu, 100 adet içerisi boşaltılmış tütün paketi ve 150 adet TABDK bandrolü ele geçirdi. Polis ekiplerince depodaki malzemelere el koyulurken, şüpheli şahıs ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.