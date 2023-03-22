Bursa'da Ramazan dualarla karşılandı, camiler doldu taştı

On bir ayın sultanı Ramazan, Bursa’da dualarla karşılandı, camiler doldu taştı.

Bursalılar on bir ayın sultanı olan Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklar camilere akın etti. Birçok camide adım atılacak yer kalmazken tarihi Ulu Camii’nde yer bulamayan vatandaşlar avluda namaz kıldı. Restorasyon çalışmalarının ardından Gazi Orhan Bey Camii, 3 yıl sonra Ramazanla birlikte ibadete açıldı. Camiye gelen Osman Demir, “Gazi Orhan Bey Camii’ne uzun zamandır teravih namazı kılıyorum. 2 yıl pandemi 1 yıl da restorasyon çalışmaları nedeniyle burada ibadet edemiyorduk. Ramazan ayında ibadete açılması bizler için de sevindirici oldu” dedi. Hatimle teravih namazı kılmayı büyük bir özlemle beklediğini dile getiren Abdullah Keskin ise “3 yıl sonra hatimle teravih namazı kılmanın heyecanını yaşamaktayım. 3 yıldır hasretle bekliyorduk. Mübarek Ramazan ayında teravih namazı kılmak nasip oldu. Ramazanda bu şerefe ermiş olduk” diye konuştu.