Bursa'da Retrobüs ile nostalji rüzgarı

Uluslararası Bursa Festivali’nde Retrobüs Grubu nostalji rüzgarı esti. Grubun tiatral sahne şovu vatandaşlardan tam not alırken, solist Fırat Şahverd’in Nihat Doğan taklidi eğlenceli dakikalar yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 80’ler ve 90’lara özel müzikal zaman yolculuğu yaşatmak, yaşam kültürünü canlandırmak ve o döneme damga vuran müzikleri Retrobüs Grubu’nun tiatral sahne şovunu vatandaşlar ile buluşturdu. Retrobüs konserinden önce DJ Uğur Başaran performansı ile vatandaşlara güzel bir sahne şovu yaşattıktan sonra Retrobüs Grubu sahnedeki yerini aldı.

Retrobüs Grubu solistinden Nihat Doğan taklidi

Konser başlarken Retrobüs Grubu solisti Fırat Şahverd’den eğlenceli bir Nihat Doğan taklidi geldi. Cem Karaca’nın “Bu son olsun” isimli parçasını coverladıktan sonra, gitme buradan şarkısını Nihat Doğan sesi ile söyleyen Fırat Şahverd, “Nihat Doğan’a son olsun, şaka yapıyorum. Az önce orijinal versiyonunu dinledim kuliste, depremden önce tüm gündemimiz Nihat Doğan’ın yaptığı cover’dı. Öyle taklit yeteneğine gerek yok, gırtlağa balgam bırakıyorsunuz kendiliğinden çıkıyor. Bu felaketler son olsun, felaket derken Nihat Doğan’ı kastetmedim estağfurullah. Hepimizin başı sağ olsun, Allah bir daha böyle felaketler, dertler yaşatmasın hepimize geçmiş olsun. Doğarken ağladı insan bu son olsun bu son.” dedi.