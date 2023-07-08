Bursa'da rögarlar taştı, yollar göle döndü

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde şiddetli yağıştan dolayı rögarlar taştı, yollar göle döndü.

Bursa'da rögarlar taştı, yollar göle döndü
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde şiddetli yağıştan dolayı rögarlar taştı, yollar göle döndü.

Bursa’nın merkez Yıldırım İlçesi Erikli Mahallesi’nde şiddetli yağıştan dolayı rögarlar taştı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak yağış sebebiyle araç sürücüleri zorlu dakikalar yaşadı. Kentin pek çok noktasında yollar göle dönerken, yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

Araçlar da Ankara yolunda ilerlemekte güçlük çekti

Yoğun yağış sebebiyle hayati tehlike arzedecek herhangi bir durum yaşanmadı.