Bursa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Bursa'nın merkez ilçelerinde etkili olan yağıştan dolayı rögarlar taştı, caddeler göle döndü.
Bursa’nın merkez ilçelerinde etkili olan yağıştan dolayı rögarlar taştı, caddeler göle döndü.
Bursa’da sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini arttırdı, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağıştan dolayı rögarlar taştı, araçlar yollarda oluşan su birikintisinden dolayı ilerlemekte güçlük çekti. Biriken su sebebiyle araçlar geçmekte zorlanırken trafik durma noktasına geldi.