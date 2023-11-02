Bursa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Bursa'nın merkez ilçelerinde etkili olan yağıştan dolayı rögarlar taştı, caddeler göle döndü.

Bursa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’nın merkez ilçelerinde etkili olan yağıştan dolayı rögarlar taştı, caddeler göle döndü.

Bursa’da sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini arttırdı, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağıştan dolayı rögarlar taştı, araçlar yollarda oluşan su birikintisinden dolayı ilerlemekte güçlük çekti. Biriken su sebebiyle araçlar geçmekte zorlanırken trafik durma noktasına geldi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman