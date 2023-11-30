Bursa'da sağanak yağış sele dönüştü: Dereler taştı, yollar göle döndü

Bursa'da gece saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış hayatı felç etti. Dereler taştı, yollar göle döndü.

Bursa'da sağanak yağış sele dönüştü: Dereler taştı, yollar göle döndü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
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Bursa’da gece saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış hayatı felç etti. Dereler taştı, yollar göle döndü.

Gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, kısa süre içerisinde sele dönüştü. Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi’nde yoğun olmak üzere kent merkezi de dahil birçok yerde sokaklar göle döndü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Dereler taştı, yollar göle döndü

Tirilye Mahallesi’nde bulunan dereler sokaklara taştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma, jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen kepçe ve ekskavatörler çalışmalarını sürdürürken, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise selin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.