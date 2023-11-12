Bursa'da sağanak yağış ve dolu böyle görüntülendi

Bursa'da etkili olan sağanak yağış ve dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sağanak yağış sebebiyle yolda kalan araçlar vatandaşların kameralarına yansıdı.

Bursa'da sağanak yağış ve dolu böyle görüntülendi
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Bursa’da etkili olan sağanak yağış ve dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sağanak yağış sebebiyle yolda kalan araçlar vatandaşların kameralarına yansıdı.

Merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer başta olmak üzere Bursa’nın tüm ilçelerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Balçıklarda biriken su sebebiyle araçlar gitmekte zorlanırken, sağanak yağış sebebiyle yollar kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. O anlar vatandaşların kameralarına anbean yansıdı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman