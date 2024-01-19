Bursa'da sanatseverlere unutulmaz konser
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Türk Sanat Müziği Korosu 20. yıl konseri için Bursalıların önüne çıktı.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Türk Sanat Müziği Korosu 20. yıl konseri için Bursalıların önüne çıktı.
Şefliğini Filiz Başıbüyük’ün üstlendiği ve Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçılarından oluşan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Türk Sanat Müziği Korosu 20. yılına özel sanatseverler ile bir araya geldi. BAOB Oditoryumu’nda gerçekleşen konserde Türk Sanat Müziğinin unutulmayan şarkıları seslendirildi.