Bursa'da sanayi bölgesinde bir fabrikada yangın çıktı

Bursa'nın merkez Gürsu ilçesinde organize sanayi bölgesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangına 8 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.

Bursa'da sanayi bölgesinde bir fabrikada yangın çıktı
Editör
EditörEditör
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Bursa’nın merkez Gürsu ilçesinde organize sanayi bölgesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangına 8 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, bir holdinge ait fabrikada 15.30 sularında yangın çıktı.

Yangın sebebiyle işçiler dışarıya çıkarıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 8 ekip yangına müdahale ediyor. İşçilerin fabrika bahçesindeki endişeli bekleyişi ise sürüyor.

Bursa'da sanayi bölgesinde bir fabrikada yangın çıktı
Bursa'da sanayi bölgesinde bir fabrikada yangın çıktı