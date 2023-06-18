Bursa'da şap hastalığı kontrol altına alındı

Bursa TB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Yıldız, halk arasında soru işaretlerine sebep olan şap hastalığına karşı alınan önlemler sayesinde, Bursa’da endişe edecek bir durum olmadığını söyledi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Yıldız, kurban bayramı öncesinde Bursa’da bazı bölgelerde görülen şap hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şap hastalığının, çift tırnaklı hayvanlar arasında görülen yaygın bir viral hastalık olduğunu belirten Serdar Yıldız, Tarım Bakanlığı’nın başlattığı aşılama kampanyası sonrasında Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün kent genelindeki tüm evcil ve çift tırnaklı hayvanlara aşılama programı uyguladığını kaydetti.

Yapılan taramalar sonucunda Bursa’daki hiçbir çiftlikte büyükbaş veya küçükbaş hayvanlarda şap hastalığının tespit edilmediğini söyleyen Serdar Yıldız, “Ancak, kurban bayramı öncesinde diğer kentlerden getirilen hayvanlar aracılığıyla şap hastalığı Bursa’da birkaç noktada görülmüştür. Bu nedenle, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilgili bölgelerde karantina tedbirleri uygulanmaya başlanmıştır. Önemle belirtmek isterim ki, şap hastalığı et yoluyla ya da et tüketimiyle insanlara bulaşmaz. Bursa gibi hayvan hastalıklarının kontrol altına alındığı ve hayvanların kontrollü şartlarda kesildiği bir yerde böyle bir sorunla karşılaşma ihtimali oldukça düşüktür. Ayrıca, mevcut hayvan pazarlarında tüm hayvanlar tek tek ve veteriner hekim kontrolünde incelenmekte olup yüzde 100 güvenlik sağlanmaktadır” dedi.

Bursa TB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Yıldız, alınan tedbirler sayesinde Bursalı vatandaşların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kırmızı et tüketimine gönül rahatlığıyla devam edebileceğini dile getirdi.