Bursa'da şarkılar kadınlar için söylendi

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye’nin birçok farklı yerinde etkinlikler düzenlendi. Bursa’da çeşitli eğlence mekanlarında sahne alan sanatçılar, şarkıları kadınlar için seslendirdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Türkiye’de çeşitli etkinlikler ile kutlanırken Bursalı müzikseverler sevdikleri sanatçıların şarkıları ile bu özel günü anlamlandırdı.

Kendine has farklı tarzları ile son yılların en çok dinlenilen müzik gruplarından biri olan Mary Jane, Bursalı sevenleri ile bir araya geldi. Özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği konserde ünlü müzik grubu kendi tarzlarında seslendirdiği birbirinden özel, unutulmaz eski şarkıları ve kendi bestelerini keyifle dinleyen vatandaşlara güzel bir akşam yaşattı. Bursalı müzikseverler ise şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken, seyircilerin ilgisinden memnun olan grubun solisti Begüm Yiğit, o anları telefonuyla kaydetti.

Bursa’nın önemli ses sanatçılarından Mehmet Çevik, Kadınlar Günü’nde de sahne enerjisiyle büyüledi. Geçmişten günümüze popüler olan şarkıları kendi yorumuyla seslendiren Çevik, enerjisiyle ve sahne performansı ile büyük beğeni topladı. Eğlenceli şarkılarda dinleyicileri bir an olsun yerine oturtmayan Çevik, gece boyunca enerjiyi zirvede tuttu.

Türk müziğinin seçkin şarkılarına repertuvarında yer veren Ezgi Çakmak, dinleyicilerine keyifli anlar yaşattı. Sahnedeki enerjisiyle beğeni toplayan Çakmak, dinleyicilerin kulaklarında yer edinmiş şarkıları seslendirirken, duygusal şarkılarla da Bursalılara nostalji rüzgarı yaşattı.

‘O Ses Türkiye’ yarışmasında tüm jüri üyelerinden performanslarıyla tam not alan Bursalı ikili Semih Kandemir ve ‘Riva’ lakaplı Hilmi Soral, Kadınlar Günü’nde Bursalılardan yine tam not aldı. Son olarak dillere pelesenk olan ‘Mavi Duvar’ şarkısını yeniden yorumlayarak geçmişe yolculuk yaptıran Semih Kandemir ve Hilmi Soral, gelen tepkilerden memnun olduklarını dile getirdiler. Semih Kandemir’in yorumu, Hilmi Soral’ın (dede) enerjisi ve müzik performansı ile unutulmaz bir geceye imza attılar.

Bursa’nın sevilen seslerinden İpek Ildız, şarkılarını kadınlar için seslendirdi. Sahne enerjisi ve yorumuyla kendisine hayran bırakan Ildız, sahnedeki performansıyla büyük alkış aldı. Enerjik tavırları dikkatlerden kaçmayan ve özgün yorumlarıyla beğeni toplayan güzel şarkıcı, Bursalılara bol hareketli ve tempo dolu bir gece yaşattı.