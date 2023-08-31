Bursa'da şehir mangası 10 kişi adliyeye sevk edildi

Bursa Polisi, şehirde magandalık yapan kişilere göz açtırmıyor. Otobüs durağında bekleyen bir kişinin üzerine yangın söndürme tüpü sıkılması olayıyla ilgili 7 kişi, bir kişiye kuru sıkı tabancayla ateş açılması ve bankta oturan kadına sıvı dökülmesi olayına ilişkin 3 kişi gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa Valiliği, şehirde kamu güvenliğine gölge düşüren kişilere operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Valilik “Bursa’da magandalar ortalığı birbirine kattı” haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada; “Bir vatandaşımızın yangın tüpü sıkılması, başka bir vatandaşımıza motosiklet üzerinde bulunan şahısların yanından geçerken kuru sıkı silah ile ateş etmesi ve durakta bekleyen bir vatandaşa pet şişe ile sıvı atılması olaylarıyla ilgili kasten yaralama ve genel güvenliği tehlikeye düşürme suçlarından toplam 10 kişi gözaltına alındı” denildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüler ve kent güvenliği kameralarından yola çıkarak iki olayı da kısa sürede aydınlattı.

Görüntüleri ortaya çıkan ve polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile 11 Temmuz’da Eski Stadyum Caddesi’nde gerçekleştiği tespit edilen olay da aydınlatıldı. Ö.Z. isimli şahsa kuru sıkı ile ateş açılması ve banktaki bayana sıvı atılması olayıyla ilgili B.A. (20) E.M. (17) ve E.N.(17) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Yine videosu yayınlanan ve 18 Ağustos tarihinde Eski Stadyum Caddesi’nde otobüs durağında gerçekleşen yangın tüpü olayı da aydınlatıldı.

C.B. isimli şahsa yangın tüpü sıkılması olayıyla ilgili 1’i yaşı küçük 7 kişi gözaltına alındı. Yangın tüpü sıkılması olayıyla ilgili gözaltına alınan, S.A. (20) B.Ö. (20) Ö.G.(20) Y.T (21) İ.M. (21) F.M. (19) ve B.S. (17) isimli şahısların Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun devam ettiği, skandal görüntüleri kaydeden kişilerin, ’kasten yaralama ve genel güvenliği tehlikeye düşürme” iddiasıyla adliyeye sevk edildi.