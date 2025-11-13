Bursa'da Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz anısına hatıra ormanı kuruldu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ilçe Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan tören ile 2015’te makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Savcı Mehmet Selim Kiraz anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

Karacabey Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan tören ile Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz anısına hatıra ormanı tesis edildi. Karacabey Orman İşletme Müdürü Serdar Yazıcı’nın açılış konuşması ile başlayan törene, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’in babası Hakkı Kiraz, Karacabey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Karacabey Cumhuriyet Başsavcısı Batuhan Kılınç, Mudanya Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Aydoğan, Orhangazi Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Hakkı Özcan, Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, Mustafakemalpaşa Ağır Ceza Komisyon Başkanı Mehmet Meral, Karacabey Belediye Başkan Vekili İlyas Aksoy, Karacabey Hakim ve Savcıları, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, ilçe protokolü, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

Törende Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın Kıymetli Babası Hakkı Kiraz, "Allah Birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Devletimizin bekası için bir can değil bin can veririz. Allah Devletimize milletimize zeval vermesin, sizlere hayırlı işler yapmayı nasip etsin, geleceğimiz olan kıymetli çocuklarımızın akıbeti hayır olsun" dilekleri ile organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.