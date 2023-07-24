Bursa'da sektörlerin geleceği ortak akılla şekilleniyor

BTSO tarafından Uludağ’da iş dünyasının referans eğitim merkezi olarak kurgulanan Bursa Business School, “BTSO Sektörel Konseyler Strateji Arama Çalıştayı”na ev sahipliği yaptı. Bursa iş dünyası, üniversiteler ve kamu kurumlarının temsilcilerini aynı masa etrafından buluşturan Sektörel Konseyler, iki gün boyunca gerçekleştirilen toplantılarda yeni döneme ilişkin yol haritalarını değerlendirdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Türkiye’de bir ilke imza atarak hayata geçirdiği Sektörel Konseyler, yeni dönem yol haritalarını belirlemek üzere Bursa Business School’da “Strateji Arama Çalıştayı” gerçekleştirdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Tosun, Bursa Uludağ Üniversitesi Önceki Dönem Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, BTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri ile Konsey Başkanları ve Başkan Yardımcılarının katıldığı Uludağ’daki iki günlük çalıştay programında Konseylerin yapacağı çalışmaları daha sistemli hale getirecek yol haritasının oluşturulması ve iş dünyası-üniversite işbirliğinin geliştirilmesi hedefiyle yeni stratejiler değerlendirildi.

Bursa Business School dünyada ilk 5’e sday

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ’daki Kirazlıyayla Sanatoryumu’nun Cumhuriyet döneminin en önemli eserleri arasında yer aldığını söyledi. Anıtkabir’in mimarı Ordinaryüs Prof. Dr. Emin Onat ile ilk kadın mimarlardan Prof. Dr. Leman Tomsu’nun yaptığı eseri geniş bir renovasyon çalışmasının ardından iş dünyasının hizmetine sunduklarını ifade eden Başkan Burkay, “Bu eser, alanında dünyada ilk 5 tesis içerisinde yer alıyor. Odamız bünyesinde 1992 yılında Eğitim Vakfı kurulmuştu. Şimdi biz bu eğitim çalışmalarını Bursa Business School (BBS) ile bir kademe yukarı taşıyoruz. Üniversitelerimiz ile yapacağımız işbirlikleri ile özellikle şirketlerdeki üst yöneticilerin bilgilerini upgrade etmelerini sağlayacağız. Şimdiye kadar 6 üniversitemizle işbirliği anlaşması yaptık. INSEAD, Harvard Business School gibi dünyadaki başarılı örneklerden ilham alarak kurguladığımız BBS, Türkiye’de tek olacak. Buradaki eğitimler eski ekonomiden yeni ekonomiye dönüşüme güç katacak.” dedi.

“Ekonomideki değişime adapte olacak girişimcilere ihtiyaç var”

Bursa’nın küresel rekabet yarışında nitelikli insan kaynağı kadar, ekonomideki değişim ve dönüşüme adapte olacak girişimcilere de ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Başkan Burkay, “Artık konvansiyonel alandan çıkmamız lazım. Ancak iş dünyamızın gündelik birçok problemle uğraştığı bir gerçek. Finansmana erişim, nitelikli istihdam, ihracat tahsilatları, iç piyasadaki zorluklar gibi çeşitli sorunlarla mücadele eden firmalarımız, çoğu zaman günü kurtarma psikolojisi ile hareket ediyor. Yalnızca büyük ölçekli, güçlü Ar-Ge ve İş-Ge departmanlarına sahip firmalar yeni ekonomiye ilişkin yol haritası ve strateji belirleyebiliyor. BTSO olarak 55 bin üyeye sahibiz. Üyelerimizin büyük kısmı KOBİ ölçeğindeki firmalar. Bursa Business School ile ana hedefimiz, düzenleyeceğimiz eğitimlerle tüm üyelerimize ve sektörlerimize yön göstermek, vizyon katmak. BTSO gibi kurumların kuruluş amacı da bu. Bu yüzden BTSO Meclisi ve Konseyler çok önemli.” dedi.

“Yeni stratejilerle sektörlere yön vermeye devam edeceğiz”

BTSO gibi kurumların her alanda dönüştürücü gücünü kullanması gerektiğini vurgulayan Başkan Burkay, 2013 yılında Türkiye’deki oda ve borsalar arasında ilk kez sektörel konsey yapılanmasını oluşturduklarını hatırlattı. Sektörlerin yeni ekonomiye uyum sağlayabilmesi için iş dünyası, kamu ve üniversitelerin birlikte yol haritalarını çıkarmasının kritik bir öneme sahip olduğunu kaydeden Burkay konuşmasını şöyle sürdürdü: “Özellikle pandemi sonrası ekonomide önemli bir paradigma değişimi yaşanıyor. Yönetilmesi zor bir döneme giriyoruz. Odamız bünyesindeki 23 sektör konseyimizin her birinin stratejik yol haritalarını güncellememiz gerekiyor. Bu çerçevede arama toplantılarımıza başlıyoruz. Geçmişten bugüne yapılan çalışmaları, Türkiye ve dünyadaki başarılı örnekleri konsolide ederek yeni stratejilerle sektörlere yön vermeye devam edeceğiz. BTSO olarak büyük önem verdiğimiz iş dünyası-üniversite işbirliği de bu çalışmalarımıza güç katacak. Destekleri için Sayın Rektörlerimize teşekkür ediyorum.”

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Business School projesinin hayat boyu öğrenme yönünde iş dünyasına önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi. Uludağ Üniversitesi’nin Türkiye’deki 23 araştırma üniversitesinden biri olduğunu belirten Yılmaz, “YÖK her yıl üniversitelerimizin performansına yönelik bir karne hazırlıyor. Üniversitelerimiz arasında çetin bir rekabet var. Bu karnede iş dünyası olan ilişkilerimiz de parametrelere yansıyor. Bu sıralamada daha iyi noktalara ulaşabileceğimize inanıyoruz. BTSO Sektör Konseyleri ve Bursa Business School’un düzenleyeceği eğitim programlarına her türlü katkıyı sağlamaya hazırız.” dedi.

Sanayiyi güçlendiren akademik akıl, sanayiyle güçlenen üniversite

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, BTÜ’nün genç, dinamik ve güçlü bir üniversite olduğuna vurgu yaptı. Sanayinin üniversiteden büyük beklentileri olduğunun farkında olduklarını dile getiren Çağlar, “Bu beklentilere cevap vermeye çalışıyoruz. Sanayiden kopuk bir üniversite olamaz. Ancak üniversiteden kopuk bir sanayi de olamaz. Biz akademik aklın sanayiye taşınması gerektiğini düşünüyoruz. Sanayiyi güçlendiren akademik akıl, sanayiyle güçlenen üniversite olmak istiyoruz. Böyle bir mottomuz var. BTSO Sektör Konseyleri’nde yer almaktan da çok memnunuz.” ifadelerini kullandı.

Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Tosun, Bursa Business School’un Bursa için çok önemli bir fonksiyon üstleneceğini belirterek, Mudanya Üniversitesi’ni iş dünyası ile yapılacak çalışmalarda öne çıkarmak istediklerini kaydetti. Türkiye’nin en genç üniversitesi olduklarını hatırlatan Rektör Tosun, “Üniversiteler, bilgi üreten, bilgiyi transfer eden ve toplumsal fayda sağlayan kurumlar haline dönüşüyor. Biz de Üniversitemize bu değerler üzerinden bir boyut kazandırmak istiyoruz.” dedi.

“Bursalıların teşekkür borcu var”

Bursa Uludağ Üniversitesi Önceki Dönem Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise, “Tarihi Sanatoryum binasını öncesini bilen biri olarak bu eserin bu noktaya gelmiş olmasında başta Sayın İbrahim Burkay olmak üzere emeği geçen herkese Bursalıların bir teşekkür borcu olduğunu düşünüyorum. Hem iş dünyamıza eğitim verme hem de Uludağ’ın marka değerine sağlayacağı katkılar dikkate alındığında tarihe iz bırakacak bir proje olmuş.” dedi. Üniversite-iş dünyası ilişkilerine de değinen Kılavuz, “Bursa’da büyük işlere imza atmış önemli sanayi kuruluşları var. Ayrıca yaşları genç, idealleri ve Türkiye sevdaları olan yeni nesil bir sanayici grubu var. Bu grubun aşkını ve heyecanını üniversitedeki bilgi potansiyeli ile buluşturabilirsek Bursa daha da büyür.” diye konuştu.

Toplantılarda 23 ayrı sektörde faaliyet gösteren Sektörel Konseylerin temsilcileri de yeni dönemde planladıkları projelere ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.