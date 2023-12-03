Bursa'da sel bölgelerinde yaralar sarılıyor

Bursa’da hafta başında etkili olan şiddetli sağanağın yol açtığı sel, su baskını ve heyelanlar sonrası başta Mudanya’nın Tirilye Mahallesi olmak üzere pek çok noktada başlatılan hayatı normale döndürme çalışmaları hızla sürüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Âlâ, Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte Tirilye’deki çalışmaları yerinde inceledi, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Bursa’nın Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi başta olmak üzere Mudanya ve Gemlik’in tüm sahil bandı, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer’in ana arter ve mahalleleri, Orhangazi’nin Ortaköy, Yeniköy, Gemiç, Karsak, Mahmudiye, Mustafakemalpaşa’nın Yenikızılelma, Büyükorhan’ın Karaçukur ve Danaçalı, Karacabey’in Ballıkaya Mahallesi’nde selin yaralarını sarma çalışmaları hızla sürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin İtfaiye, Zabıta, Ulaşım, Park ve Bahçeler Dairesi, BUSKİ ve Tarım Peyzaj A.Ş birimlerinin ilk gün başlattıkları çalışmalar, gece gündüz kesintisiz devam ederken, selden etkilenen tüm bölgelerde 500’ün aşkın personel, 200’ye yakın araçla temizlik, su tahliyesi, asfalt kaplama ve altyapı onarım çalışmalarına devam ediyor.

Selin tüm izlerini siliyoruz

Bölgedeki çalışmaları yakından takip eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Âlâ, Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte Tirilye’deki çalışmaları yerinde inceledi. Selden zarar gören vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aktaş, vatandaşın beklenti ve taleplerini de dikkatle dinledi. Gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse de merkezi hükümetin ilgili tüm kurumlarının Bursa için seferber olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Ekiplerimiz ve tüm kurumlarımız sel felaketinin etkilerini gidermek için canla başla çalışarak hayatı normale döndürdüler. Her zaman hemşehrilerimizin yanındayız, yaraları hep birlikte saracağız, felaketin kalıntılarını da en kısa zamanda temizleyeceğiz inşallah. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.