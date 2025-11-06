Bursa'da servis aracının çarptığı yaya ağır yaralandı

Bursa'da yolun karşısına geçmek isterken servis aracının çarptığı yaya ağır yaralandı.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Bursa’da yolun karşısına geçmek isterken servis aracının çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Tuna Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçek isteyen Z.O.’ya M.G. idaresindeki 16 S 1188 plakalı servis aracı çarptı. Kazada Z.O. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Z.O.’nun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

