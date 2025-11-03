Bursa'da servis araçları ve motosikletlere sıkı denetim

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarma timleri, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla servis araçları ve motosikletlere yönelik kontrol ve denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bursa'da servis araçları ve motosikletlere sıkı denetim
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarma timleri, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla servis araçları ve motosikletlere yönelik kontrol ve denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yapılan uygulamalarda sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıkları, araçların teknik yeterlilikleri ve yolcu güvenliğini etkileyebilecek unsurlar titizlikle incelendi. Denetimlerin, trafik güvenliğini artırmak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla devam ettiği belirtildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Yetkililer, sürücülere trafik kurallarına uymaları, aşırı hızdan kaçınmaları ve araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları yönünde uyarılarda bulundu. Jandarma ekiplerinin, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için denetimlerini kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.