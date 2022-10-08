Bursa'da servis minibüsünde can pazarı...

Bursa’nın Mudanya ilçesinde mesai sonrası fabrikadan aldığı işçileri evine götüren servis minibüsü bir aracın sıkıştırmasıyla yoldan çıkıp elektrik direğine çarptı. Kazada şoför ve 5 işçi yaralanırken, olay yerinde can pazarı yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Yazaki Fabrikası’nda çalışan işçiler sabah 08.00’de mesai bitince evlerine gitmek üzere yola çıktı. Erdinç Başaran idaresindeki 16 S 0972 plakalı servis minibüsü Bursa yolu Siteler Mahallesi yakınlarında bir otomobilin sıkıştırmasıyla yağışın da etkisiyle yoldan çıktı. Yeşil alana çıkan minibüs bir elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada minibüsteki 20 yolcu büyük panik yaşarken, 5 işçi ve sürücü yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi kazayı gören mesai arkadaşları ve vatandaşlar yaptı. 112 ve 110 ekibi de kısa sürede olay yerine geldi.

Bir süre yerde yatan yaralılar 112 ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Fabrikada mesaiden çıkan onlarca arkadaşı da kazayı görünce servis araçlarından inerek yardım etti.

Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.