Bursa'da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

Bursa’da seyir halindeki bir kamyonet, alev alev yanarak kül olurken o anlar kameraya yansıdı.

Yangın, İnegöl ilçesi Mezitler mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir kamyonet henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı motor kaputundan alev aldı. Sürücü aracı hemen yol kenarına çekerken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken kamyonet kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.