Bursa'da seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü

Bursa’da bir dönercide ve seyir halindeki motosiklette çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

İlk olay, merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi Çiçek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir motosiklette henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Sahibi motosikletten inerek canını kurtarırken motosiklet alev topuna döndü. Zaman zaman patlamalar yaşanırken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Motosiklet metal yığınına dönerken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Diğer bir yangın ise, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir dönercide henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Vatandaşı sokağa döken panik anları kameraya yansıdı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.