Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa’da seyir halindeki otomobil alev alev yanarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İnegöl ilçesi Küçükyenice Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm otomobili sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle araç yangını söndürüldü. Otomobilin alev alev yanma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.