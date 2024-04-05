Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı. O anlar amatör kameraya yansıdı.
Bursa’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı. O anlar amatör kameraya yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmından dumanların çıktığını gören sürücü otomobilini sağa çekti. Otomobil bir süre sonra alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, otomobilde hasar meydana geldi.