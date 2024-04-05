Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bursa’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmından dumanların çıktığını gören sürücü otomobilini sağa çekti. Otomobil bir süre sonra alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, otomobilde hasar meydana geldi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb