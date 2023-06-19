Bursa'da seyir halindeki tır ve otomobil alev topuna döndü

Bursa’nın Gürsu ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Orhangazi mevkiinde ise yine seyir halinde olan tır arıza sonucu otobanda alevlere teslim oldu. O anlar vatandaşların kamerasına yansıdı.

Bursa’nın Gürsu ilçesinde İğdir Tüneli Karahıdır köyü mevkiinde sürücüsünün kontrolünde olan otomobil bir anda alev almaya başladı. Durum üzerine sürücü aracı hemen yol kenarına çekip çıkan yangını söndürmeye çalıştı.

Orhangazi mevkiinde ise yine seyir halinde olan tır sürücüsü otobanda alev alan aracını yol kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerlerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürse de otomobil de tır da kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri iki ayrı ilçede meydana gelen araç yangınları için tahkikat başlattı.