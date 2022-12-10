Bursa'da şiddetli lodos hayatı felç etti

Bursa’da şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkiledi. Vatandaşlar yolda yürümekte zorlanırken, Meteoroloji ise hafta sonu etkili olacak fırtına konusunda uyardı.

Bursa’da şiddetli lodos büyük olumsuzluklara sebep vermezken, vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Havanın yağışsız olmasını fırsat bilenler, çarşıya çıktığına çıkacağına pişman oldu. Kısa aralıklarla etkili olan lodos sebebiyle, ellerinde çanta olanlar yakınlarının yardımı ile yürüdü. Saçları bir birine dolananlar ise ne yapacağını şaşırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Bursa için turuncu uyarısında bulundu. Hafta sonu etkili olması beklenen lodos için şu uyarıda bulunuldu;

"Güney yönlerden (Lodos) fırtına ve kuvvetli fırtına (50-80 kilometre/saat), zaman zaman hamleli olarak tam fırtına (80-100 kilometre/saat) bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."