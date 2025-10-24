Bursa'da şiddetli lodos tabelayı uçurdu: Kafedeki 2 kişi tabelanın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Bursa’da kafede oturan iki kişi, lodosun etkisiyle yerinden koparak düşen tabelanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Bursa’da etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın saatte 30 kilometreye ulaşan hızı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Osmangazi ilçesi Ulu Mahalle’de bulunan bir kafede çay içen iki kişi, lodosun etkisiyle yerinden koparak düşen tabelanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. İş yeri çalışanları ve çevredeki vatandaşlar büyük bir panik yaşarken, tabela kısa sürede kaldırıldı. Yetkililer, lodosun etkili olduğu bölgelerde vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.