Bursa'da şiddetli rüzgar kapıyı böyle parçaladı

Bursa'da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken, bir iş yerinin kapısı lodosun etkisiyle paramparça oldu. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da şiddetli rüzgar kapıyı böyle parçaladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken, bir iş yerinin kapısı lodosun etkisiyle paramparça oldu. O anlar kameraya yansıdı.

Merkez, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde bulunan lokantaya giren kişi, bir kaç adım attıktan sonra rüzgarın etkisiyle kapının bir anda patlamasıyla savruldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kırılan kapı korku dolu anlar yaşatırken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman