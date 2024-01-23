Bursa'da silahla kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa’da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertaş Gezengilciler (52) ile Erdinç Cedik (41) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar, yanında getirdiği silahla birbirlerine kurşun sıktı. Gezengilciler ve Cedik kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yakınları ise yaralıları kendi araçlarıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Ağır yaralanan Ertaş Gezengilciler kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gezengilciler’in yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, Erdinç Cedik’in ise hastanede ameliyata alındığı öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.