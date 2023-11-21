Bursa'da sis etkili oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayanlar sabah sisli bir havaya uyandı. Görüş mesafesinin oldukça düşük olduğu şehirde, araç sürücüleri tedbiri elden bırakmadı. İnegöl’de bugün hava sıcaklığı 7 ila 17 derece arasında seyredecek.
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