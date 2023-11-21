Bursa'da sis etkili oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sis etkili oldu.

Bursa'da sis etkili oldu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sis etkili oldu.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayanlar sabah sisli bir havaya uyandı. Görüş mesafesinin oldukça düşük olduğu şehirde, araç sürücüleri tedbiri elden bırakmadı. İnegöl’de bugün hava sıcaklığı 7 ila 17 derece arasında seyredecek.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman