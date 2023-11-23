Bursa'da Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi açıldı

Bursa’da ilk olma özelliği taşıyan Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, tarihi Misi köyünde törenle hizmete girdi.

Bursa UNESCO Derneği’nin projesi olan ‘Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’ törenle açıldı. Açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Mersin, Bursa İl Kültür Turizm Müdürü Kamil Özer ve Bursa Büyükşehir Belediyesi eski dönem başkanı Recep Altepe, İYİ Parti Bursa önceki dönem milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Bursa UNESCO Derneği yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Nilüfer ilçesine bağlı Güneştepe Mahallesi tarihi Misi Köyü’nde kurdele kesim töreni ile hizmete giren müzede Bursa’ya özgü kültürler, masallar, gölge oyunları ve el sanatları sergilendi.

"Bu değerler nesilden nesile aktarılarak birikir"

Somut olmayan kültürel mirasların nesilden nesile aktarılması gereken değerli kültür unsurları olduğunu belirten Bursa UNESCO Derneği Başkanı İlker Özaslan, "UNESCO’nun 2003’de yürürlüğe aldığı ve ülkemizin 2006’da taraf olduğu, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ne göre somut olmayan kültürel miras toplulukların, grupların, bazen bireylerin kültürel mirasları olarak tanımladıkları, uygulamaları, temsilleri, anlatımları, bilgileri ve becerileri ile bunlarla ilgili araç gereç ve kültürel mekânlarında içinde bulunduğu unsurlar şeklinde tanımlanır. Somut olmayan kültürel miras bir anlamda insanlığın kuşaktan kuşağa aktardığı, aktararak yaşattığı, ortak belleğidir. Müze beş ana başlıkta derleniyor bunlar, sözlü anlatımlar ve sözlü gelenekler, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, ritüeller ve festivaller, halk bilgisi, evren ve doğa ile ilgili uygulamalar ve el sanatları geleneğidir. Kültür, bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği tüm somut ve somut olmayan değerlerdir. Bu değerler nesilden nesile aktarılarak birikir. Ortaya çıkan değerler yöresel kültürü, bölgesel kültürü ve nihayetinde ulusal kültürü oluşturur. Söz konusu kültürel birikimin korunması, tanıtılması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan en önemli kurumlardan biri de müzelerdir. Böylelikle müzelerin toplumu ortak bir paydaya toplayan ve kültürel birlikteliği sağlayan mekanlar olma yönü ortaya çıkmaktadır” dedi.

Misi ve Gölyazı dünyanın en değerli köyleri olacak

Misi ve Gölyazı’yı dünyanın en değerli köyleri yapmak için çalışmalara devam edildiğini aktaran Bursa İl Kültür Turizm Müdürü Kamil Özer, “Somut olmayan kültürel miras, dünyada korunması gereken en önemli konulardan birisi. Dünyadaki bu konuda en iyi giden ülkelerden birisi de Türkiye. Bursa’da da çok kıymetli bir şekilde devam ediyor. Herkese teşekkür ediyorum, güzel bir eser kazandırıldı” ifadelerini kullandı.

“Bu müze Bursa’da ilk defa kuruluyor”

Hizmete giren müzenin Ankara’dan sonra en kapsamlı müze olduğunu vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Biz yıllardır bu bölgede tarihî yapıları restore ederek onlara kimlik kazandırmaya devam ediyoruz. Bölgenin kültürel dokusuna da yaşatmaya çalışıyoruz. Restore ettiğimiz binalar içerisinde de bunlara ciddi kimlikler kazandırdık. Misi Yazı Evi gibi sanatçılarımızı orada ağırlıyoruz ve onların yapıtları yapmasını yeni şeyler yazmasında yardımcı oluyoruz. Misi Sanat Evi, İpek Evi ve Çocuk Kütüphanesi gibi mekanların yanı sıra buralarda müzelerimizde var. Edebiyat müzemiz, Fotoğraf müzemiz gibi kimlik kazandırdığımız mekanlarımız oldu. Bugün buna bir yenisini daha ekliyoruz. Bursa UNESCO Derneği’nin katkılarıyla sanat köyü Misi’ye yakışacak bir kimliği kazandırıyoruz. Bu müze Türkiye’de Altındağ’dan sonra en kapsamlı ikinci somut olmayan kültürel miras müzesi olarak Bursa’da yer alacak. Bu müze Bursa’da ilk defa kuruluyor. Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa’nın somut olmayan kültürel mirasını gelecek nesillere taşıyacak olan bu müze sadece Nilüfer için değil Bursa için de büyük önem kazanıyor. Biz yıllardır bu bölgede tarihî yapıları restore ederek onlara kimlik kazandırmaya devam ediyoruz. Bölgenin kültürel dokusuna da yaşatmaya çalışıyoruz. Restore ettiğimiz binalar içerisinde de bunlara ciddi kimlikler kazandırdık. Misi Yazı Evi gibi sanatçılarımızı orada ağırlıyoruz ve onların yapıtları yapmasını yeni şeyler yazmasında yardımcı oluyoruz. Misi Sanat Evi, İpek Evi ve Çocuk Kütüphanesi gibi mekanların yanı sıra buralarda müzelerimizde var. Edebiyat Müzemiz, Fotoğraf Müzemiz gibi kimlik kazandırdığımız mekanlarımız oldu. Bugün buna bir yenisini daha ekliyoruz. Bursa UNESCO Derneği’nin katkılarıyla sanat köyü Misi’ye yakışacak bir kimliği kazandırıyoruz. Bu müze Türkiye’de Altındağ’dan sonra en kapsamlı ikinci somut olmayan kültürel miras müzesi olarak Bursa’da yer alacak. Bu müze Bursa’da ilk defa kuruluyor. Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa’nın somut olmayan kültürel mirasını gelecek nesillere taşıyacak olan bu müze sadece Nilüfer için değil Bursa için de büyük önem kazanıyor” şeklinde konuştu.